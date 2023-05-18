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Крупнейшая страховая компания Европы продала бизнес в России, но не полностью

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18.05.2023, 12:11
Крупнейшая страховая компания Европы продала бизнес в России, но не полностью - Фото
Фото: depositphotos.com

Немецкая финансовая корпорация Allianz, крупнейшая страховая компания Европы, закрыла объявленную год назад сделку по продаже контрольного пакета своего бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте российского подразделения.

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Бизнес Allianz в России перейдет под контроль российского ООО "Интерхолдинг", которому принадлежит СК "Зетта Страхование".

"17 мая 2023 года группа Allianz закрыла соглашение о продаже контрольного пакета акций (50,1%) своего российского подразделения. [...] Allianz полностью передает контроль над своим российским портфелем группе "Зетта Страхование" и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса", – говорится в сообщении.

В то же время Allianz остается владельцем миноритарной доли в объединенной компании в размере 49,9%.

Allianz – одна из самых крупных финансовых корпораций в мире. Она имеет 126 млн клиентов и работает более чем в 70 странах мира. На российский рынок концерн Allianz вышел в 1990 году и сейчас имеет четыре компании: Альянс, Альянс Жизнь (страхование жизни и пенсионное страхование), Медэкспресс (медицинское страхование), Медэкспресс-Сервис.
Андрей Водяный
ГерманиястрахованиеAllianz
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