Крупнейшая страховая компания Европы продала бизнес в России, но не полностью
Немецкая финансовая корпорация Allianz, крупнейшая страховая компания Европы, закрыла объявленную год назад сделку по продаже контрольного пакета своего бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте российского подразделения.
Бизнес Allianz в России перейдет под контроль российского ООО "Интерхолдинг", которому принадлежит СК "Зетта Страхование".
"17 мая 2023 года группа Allianz закрыла соглашение о продаже контрольного пакета акций (50,1%) своего российского подразделения. [...] Allianz полностью передает контроль над своим российским портфелем группе "Зетта Страхование" и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса", – говорится в сообщении.
В то же время Allianz остается владельцем миноритарной доли в объединенной компании в размере 49,9%.
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