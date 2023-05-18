Найбільша страхова компанія Європи продала бізнес у Росії, але не повністю

Німецька фінансова корпорація Allianz, найбільша страхова компанія Європи, закрила оголошену рік тому угоду з продажу контрольного пакету свого бізнесу в Росії. Про це повідомляється на сайті її російського підрозділу.

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Бізнес Allianz у Росії перейде під контроль російського ТОВ "Інтерхолдинг", якому належить СК "Зетта Страхування".

"17 травня 2023 року група Allianz закрила угоду з продажу контрольного пакету акцій (50,1%) свого російського підрозділу. [...] Allianz повністю передає контроль над своїм російським портфелем групі "Зетта Страхування" та припиняє участь в операційній діяльності бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Водночас Allianz залишається власником міноритарної частки в об'єднаній компанії розміром 49,9%.

Allianz – одна з найбільших фінансових корпорацій у світі. Вона має 126 млн клієнтів та працює у понад 70 країнах світу. На російський ринок концерн Allianz вийшов у 1990 році і зараз має там чотири компанії: Альянс, Альянс Життя (страхування життя і пенсійне страхування), Медекспрес (медичне страхування), Медекспрес-Сервіс.