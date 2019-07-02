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02.07.2019, 09:16

Крупный страховщик сменил название после продажи

Крупный страховщик сменил название после продажи

AXA Cтрахование становится Страховой компанией ARX, а AXA Страхование Жизнь - ARX Life

С 1-го июля в компаниях группы АХА произошел ребрендинг: AXA Cтрахование изменила название на Страховая компания ARX, а AXA Страхование Жизнь - на ARX Life. Об этом компания сообщила в Facebook.

"Все заключенные договоры продолжают действовать, не надо заключать никаких новых соглашений. Все контакты, указанные в договорах страхования и на сайте, продолжают действовать", говорится в сообщении.

В феврале канадцы купили АХА Страхование за $16 млн.

Напомним, 23 октября 2018 года АХА Group (Франция) объявила о продаже компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада) 100% акций страховых компаний АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь. А 15 февраля 2019 года Группа компаний AXA завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited по продаже всех своих компаний в Украине. 

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Теги: страхование, AXA Страхование, ARX, ARX Life
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