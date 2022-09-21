Нацбанк аннулировал лицензии СК "Украинский страховой стандарт" за саботаж проверки

Правление Национального банка 20 сентября решило аннулировать все лицензии страховой компании "Украинский страховой стандарт", сообщается на сайте регулятора.

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Такое решение принято в связи с отказом страховщика в проведении назначенной в августе внеплановой инспекционной проверки НБУ. Когда инспекторы Нацбанка прибыли в офис СК для проверки, уполномоченных лиц компании на месте не оказалось. Согласно закону о финансовых услугах, это считается серьезным нарушением и основанием для аннулирования лицензий.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу 21 сентября.

После отзыва лицензий, страховая компания лишается права заниматься деятельностью по видам отозванных лицензий, но это не освобождает ее от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Украинский страховой стандарт основан в 1994 году, основным акционером компании является Анастасия Иващенко. До 2010 года компания называлась "АИС-полис".

Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

Андрій Водяний

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