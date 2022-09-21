UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк аннулировал лицензии СК "Украинский страховой стандарт" за саботаж проверки

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 11:05
Нацбанк аннулировал лицензии СК
Фото - Украинский страховой стандарт

Правление Национального банка 20 сентября решило аннулировать все лицензии страховой компании "Украинский страховой стандарт", сообщается на сайте регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Такое решение принято в связи с отказом страховщика в проведении назначенной в августе внеплановой инспекционной проверки НБУ. Когда инспекторы Нацбанка прибыли в офис СК для проверки, уполномоченных лиц компании на месте не оказалось. Согласно закону о финансовых услугах, это считается серьезным нарушением и основанием для аннулирования лицензий.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу 21 сентября.

После отзыва лицензий, страховая компания лишается права заниматься деятельностью по видам отозванных лицензий, но это не освобождает ее от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Украинский страховой стандарт основан в 1994 году, основным акционером компании является Анастасия Иващенко. До 2010 года компания называлась "АИС-полис".

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
страхование НБУ Украинский страховой стандарт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 