НБУ временно забрал лицензии у трех страховых компаний

Национальный банк временно забрал лицензии у трех страховых компаний, наказав их за несвоевременное представление отчетности. Им дали время до 12 сентября, чтобы устранить нарушения, сообщается на сайте НБУ.

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Все три компании предоставляют услуги рискового страхования, но не занимают значительную долю на рынке.

Украинская промышленная страховая компания до сих пор не предоставила отчетность за 2021 год.

Страховая компания "Надежда" перестала отчитываться после начала войны, сообщив о временном прекращении страховой деятельности. По результатам 2021 года компания получила 3 млн грн страховых премий и осуществила 3,1 млн грн выплат. Доля рынка по результатам 2021 года – 0,006%.

Страховая компания "Спейр" только 10 августа предоставила в Национальный банк отчетность за первый квартал 2022 года. По результатам 2021 года страховщик получил 46,3 млн грн страховых премий, из них 81% – от физических лиц, осуществил 1,3 млн грн страховых выплат. Доля рынка компании по результатам 2021 года – 0,09%.

Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

Андрей Водяный

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