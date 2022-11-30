UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ запланировал большую реформу рынка автогражданки на 2024 год

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 12:10
НБУ запланировал большую реформу рынка автогражданки на 2024 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк предложил финансовому комитету Верховной Рады обновить закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Об этом говорится на сайте НБУ, который стал регулятором рынка страховых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предлагаемая Нацбанком реформа рынка автогражданки имеет четыре составляющих:

→ Обновление стандартов страхового покрытия

Постепенно (в течение семи лет) повысятся максимальные размеры страховой выплаты пострадавшим в ДТП до размеров, установленных в странах ЕС.

Будет создана система аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших.

Страховая плата за поврежденное транспортное средство будет рассчитываться без удержания износа стоимости его составных частей и деталей. Это обеспечит полное покрытие затрат на ремонт транспортного средства и приведение его в состояние, которое было до ДТП.

→ Внедрение европейских подходов к формированию страховых полисов

НБУ предлагает отменить действующее государственное регулирование цен и ввести "справедливую цену" для каждого страхователя, которая будет зависеть от того, были ли у него ДТП в прошлом или нет.

Страховые полисы полностью перейдут в электронный формат, бумажная форма будет отменена.

→ Улучшение уровня обслуживания клиентов

Предлагается инструмент, побуждающий страховщиков к улучшению сервиса по урегулированию страховых случаев – модель обязательного прямого урегулирования убытков. Она предусматривает, что потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к "своему" страховщику. То есть клиенты будут выбирать страховщика, обращая внимание на цену его услуги, качество и скорость ее предоставления.

Также предлагается отменить ограничение максимального размера страховой выплаты при оформлении документов о ДТП через европротокол.

→ Усовершенствование Моторного (транспортного) страхового бюро Украины

НБУ предлагает создать классическую двухуровневую систему корпоративного управления МТСБУ с правлением и советом, в состав которого будут входить независимые члены.

МТСБУ должно будет периодически отчитываться перед НБУ об использовании денег, ежегодно проходить обязательные внешние аудиты и публиковать финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом.

Планируется, что новый закон в случае поддержки Верховной Радой будет введен в действие с 1 января 2024 года одновременно с новым законом "О страховании" и будет включать переходный период.

Читайте также: Авто частично возмещают, а жилье – нет. Что предлагают страховые компании во время войны

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада страхование НБУ аавтогражданка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 