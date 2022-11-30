НБУ запланировал большую реформу рынка автогражданки на 2024 год

Национальный банк предложил финансовому комитету Верховной Рады обновить закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Об этом говорится на сайте НБУ, который стал регулятором рынка страховых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

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Предлагаемая Нацбанком реформа рынка автогражданки имеет четыре составляющих:

→ Обновление стандартов страхового покрытия

Постепенно (в течение семи лет) повысятся максимальные размеры страховой выплаты пострадавшим в ДТП до размеров, установленных в странах ЕС.

Будет создана система аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших.

Страховая плата за поврежденное транспортное средство будет рассчитываться без удержания износа стоимости его составных частей и деталей. Это обеспечит полное покрытие затрат на ремонт транспортного средства и приведение его в состояние, которое было до ДТП.

→ Внедрение европейских подходов к формированию страховых полисов

НБУ предлагает отменить действующее государственное регулирование цен и ввести "справедливую цену" для каждого страхователя, которая будет зависеть от того, были ли у него ДТП в прошлом или нет.

Страховые полисы полностью перейдут в электронный формат, бумажная форма будет отменена.

→ Улучшение уровня обслуживания клиентов

Предлагается инструмент, побуждающий страховщиков к улучшению сервиса по урегулированию страховых случаев – модель обязательного прямого урегулирования убытков. Она предусматривает, что потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к "своему" страховщику. То есть клиенты будут выбирать страховщика, обращая внимание на цену его услуги, качество и скорость ее предоставления.

Также предлагается отменить ограничение максимального размера страховой выплаты при оформлении документов о ДТП через европротокол.

→ Усовершенствование Моторного (транспортного) страхового бюро Украины

НБУ предлагает создать классическую двухуровневую систему корпоративного управления МТСБУ с правлением и советом, в состав которого будут входить независимые члены.

МТСБУ должно будет периодически отчитываться перед НБУ об использовании денег, ежегодно проходить обязательные внешние аудиты и публиковать финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом.

Планируется, что новый закон в случае поддержки Верховной Радой будет введен в действие с 1 января 2024 года одновременно с новым законом "О страховании" и будет включать переходный период.

Патрульная полиция 29 ноября заявила, что количество погибших в ДТП в период блекаута выросло в шесть раз.

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Андрій Водяний

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