Одна из крупнейших в Европе страховых компаний Zurich Insurance уходит из России

Швейцарская Zurich Insurance, одна из крупнейших в Европе страховых компаний, объявила о продаже российского бизнеса и прекращении деятельности в России. Об этом говорится на сайте страховщика.

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Дочернюю компанию Zurich Insurance – АО СК "Цюрих" – выкупил ее топ-менеджмент. Она продолжит работу отдельно от швейцарского холдинга под новым брендом.

Цюрих Россия занимала около 0,3% российского рынка страхования. Основным направлением деятельности компании было поддержка международных клиентов Zurich Insurance в России.

В конце февраля Zurich Insurance пришлось временно сменить свой логотип – белую букву Z на синем фоне – в соцсетях, чтобы не ассоциироваться с российской агрессией против Украины.

Тогда же компания заявила, что не будет больше привлекать новых клиентов в России и не будет продлевать действующие соглашения с местными компаниями.

Андрей Водяный

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