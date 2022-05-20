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Одна из крупнейших в Европе страховых компаний Zurich Insurance уходит из России

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 09:44
Одна из крупнейших в Европе страховых компаний Zurich Insurance уходит из России - Фото
Фото: EPA

Швейцарская Zurich Insurance, одна из крупнейших в Европе страховых компаний, объявила о продаже российского бизнеса и прекращении деятельности в России. Об этом говорится на сайте страховщика.

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Дочернюю компанию Zurich Insurance – АО СК "Цюрих" – выкупил ее топ-менеджмент. Она продолжит работу отдельно от швейцарского холдинга под новым брендом.

Цюрих Россия занимала около 0,3% российского рынка страхования. Основным направлением деятельности компании было поддержка международных клиентов Zurich Insurance в России.

  • В конце февраля Zurich Insurance пришлось временно сменить свой логотип – белую букву Z на синем фоне – в соцсетях, чтобы не ассоциироваться с российской агрессией против Украины.
  • Тогда же компания заявила, что не будет больше привлекать новых клиентов в России и не будет продлевать действующие соглашения с местными компаниями.
Андрей Водяный
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