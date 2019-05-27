Почти полмиллиона украинцев платят страховые взносы в Польше

Взносы на социальное страхование в Польше платят почти 610 000 иностранцев. Из них более 454 000 - граждане Украины. Об этом свидетельствуют данные Заведения социального страхования Польши (ZUS) за первый квартал 2019 года, передает Польское радио.

По данным ZUS, количество иностранцев, за которых польские работодатели уплачивают взносы на социальное страхование, постоянно увеличивается. На конец первого квартала этого года взносы платили 609 000 человек, из которых почти три четверти - более 454 000 - это граждане Украины. Вторые по численности - белорусы (36 000 человек). Кроме того, увеличивается количество граждан Молдовы, Грузии, России и Индии.

В ZUS также отмечают, что больше всего граждан Украины работает на территории Варшавы и окрестностей. "В трех отделения варшавских ZUS платят взносы 80 000 украинцев, приблизительно по 30 000 украинцев взносы платят во Вроцлаве и Гданьске", - сказала Мария Кузьняр из ZUS.

В Федерации польских предпринимателей считают, что количество иностранных работников будет расти на несколько десятков процентов в год. Объясняют это тем, что иностранцы все чаще выбирают постоянную и легальную форму трудоустройства.

Ранее сообщалось, что украинцы в Польше зарабатывают не меньше чем поляки.