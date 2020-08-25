Полисы автогражданки. Украинцы стали реже жаловаться на страховые компании

Во втором квартале в Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины поступило 376 жалоб от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний в сфере автогражданки, что на 54 жалобы (на 12,6%) меньше, чем в первом квартале. Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество жалоб во втором квартале 2020 уменьшилось на 73 (или на 16,3%).

На какие компании жалуются чаще всего

Самый высокий уровень жалоб зафиксирован на страховые компании АСКА (15,1%) и Омега (11,9%).

Ни одной жалобы не поступало на работу двенадцати страховщиков: Граве Украина, Оранта-Сич, Интер-Полис, СО Гарантия, Глобал Гарант, Ван Клик, Казна, СГ Оберег, Юнивес, Колоннейд Украина, Мотор-Гарант, АСКО-Медсервис.

В предыдущем квартале таких страховых компаний было всего восемь.

Что такое МТСБУ

Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины — это некоммерческая организация, объединяющая страховые компании, которые занимаются обязательным страхованием ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

МТСБУ работает в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

МТСБУ выполняет гарантийные и координационные функции в сфере автогражданки.

Как МТСБУ оценивает страховые компании

Ежеквартально МТСБУ размещает на своем сайте графический информер "светофор". При помощи цветовой индикации он показывает оценку каждого страховщика по трем основным показателям: "общая оценка деятельности", "качество урегулирования", "уровень жалоб".

В соответствии с этим графическим информером, во втором квартале 2020 года увеличилось количество страховщиков, получивших наивысшую (зеленую) оценку по всем трем показателям. Количество таких компаний составило 26 (против 25 в первом квартале).

Как и в первом квартале, во втором ни одна страховая компания не получила "красный свет" по показателю "оценка деятельности страховщика" и лишь три страховые компании имеют по этому показателю "желтый свет" (это на две СК меньше, чем в первом квартале).

Только одна страховая компания получила неудовлетворительную оценку по показателю "качество урегулирования убытков" (в первом квартале таких компаний было четыре).

По показателю "уровень жалоб от пострадавших и страхователей" во втором квартале количество неудовлетворительных оценок составило пять (это на две меньше, чем в первом квартале).

В мае нынешнего года в МТСБУ сообщили о том, что в первом квартале 2020 года количество жалоб на страховщиков ОСАГО выросло на 22% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

В июле стало известно о том, что в первом полугодии 2020 года украинцы активизировали переход на электронные полисы автогражданки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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