Полисы ОСАГО. Как часто украинцы жалуются на страховщиков

В Моторно-транспортном (страховом) бюро Украины (МТСБУ) проанализировали развитие рынка обязательного страхования автогражданской ответственности за последние пять лет и пришли к выводу, что количество жалоб украинцев на страховые компании в данном сегменте существенно уменьшилось. Об этом написал гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко в колонке для издания Forinsurer.

Динамика количества жалоб

За период с 2015 по 2019 год количество жалоб на страховщиков ОСАГО уменьшилось в 1,5 раза (с 2500 до 1800). Причем это произошло на фоне увеличения количества выплат за год на 41%: с 98 800 в 2015 году до 139 600 в 2019-м.

Значительно меньше украинцы стали жаловаться на задержку сроков выплаты страхового возмещения (это основная причина жалоб). За пять лет этот показатель снизился с 2100 до 1200, то есть на 43%.

Уровень жалоб (то есть соотношение количества жалоб к количеству осуществленных страховщиками выплат) также стабильно снижался, и сейчас составляет около 1%.

Во втором квартале нынешнего года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия, тенденция снижения количества жалоб сохраняется.

Как изменился средний срок урегулирования страховых случаев

Средний срок урегулирования страховых случаев за период с 2015 по 2019 годы сократился в два раза.

"Сейчас трудно поверить, но в 2015 году средний срок урегулирования составлял 172 дня! В 2019 он уменьшился до 88 дней с момента ДТП. В 2020 году положительный тренд сохраняется: средний срок урегулирования по итогам второго квартала составляет 77 дней, а в рамках системы прямого урегулирования убытков – 43 дня", – отметил Владимир Шевченко.

Как меняется количество заключаемых договоров и объем страховых платежей

Количество договоров ОСАГО, которые заключаются за год, увеличилось с 6,8 млн в 2015 году до 8 млн в 2019-м.

Объем страховых платежей за этот период вырос в 1,7 раза (с 3 млрд грн до 5,1 млрд грн).

Страховщики ОСАГО за пять лет урегулировали почти 600 000 страховых случаев, пострадавшим в ДТП выплачено около 9 млрд грн.

Что касается упрощенной схемы оформления ДТП без участия представителей полиции (так называемый европротокол), то этим механизмом за последние пять лет украинцы стали пользоваться в четыре раза чаще. Если в 2015 году с использованием европротокола было оформлено 12 500 ДТП, то в 2019 году – 47 500 ДТП.

Сейчас каждая третья выплата по ОСАГО осуществляется по европротоколу. Европротокол – это специальный бланк европейского образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, после чего потерпевший может обратиться за возмещением убытка в свою страховую компанию, и получить компенсацию.

Что такое МТСБУ

Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины — это некоммерческая организация, объединяющая страховые компании, которые занимаются обязательным страхованием ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

МТСБУ работает в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

МТСБУ выполняет гарантийные и координационные функции в сфере автогражданки.

В июле стало известно о том, что в первом полугодии 2020 года украинцы активизировали переход на электронные полисы автогражданки.

В августе в МТСБУ сообщили о том, что во втором квартале нынешнего года в бюро поступило 376 жалоб от украинцев на действия страховых компаний в сфере автогражданки, что на 12,6% меньше, чем в первом квартале.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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