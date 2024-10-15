ПЗУ Украина неожиданно уволила главу правления. Неофициально – из-за наркотиков

В автомобиле известного на страховом рынке топ-менеджера нашли каннабис и амфетамин

Фото: PZU

Страховая компания ПЗУ Украина, одна из крупнейших в стране, уволила недавно назначенного исполняющего обязанности председателя правления Мачея Шишко, сообщается в системе раскрытия информации. Причиной стали наркотики, которые нашли в автомобиле топ-менеджера во время пересечения границы, утверждают польские медиа.

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5 октября Государственная пограничная служба сообщила на своем сайте, что пограничники Волынского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения 30 г наркотиков через украинско-польскую границу.

Автомобиль, в котором нашли наркотики (Фото: ГПСУ)

На автомобиль гражданина Польши, имя которого в сообщении не названо, среагировала служебная собака пограничников, которая указала на заднее сиденье внедорожника. Под ним нашли три пакетика с наркотиками: в одном был амфетамин, а в двух других – канабис.

Бывший польский министр Яцек Сасин (сейчас – оппозиционный депутат) через несколько дней написал, что "президента ПЗУ Украина, человека Туска поймали на границе на контрабанде наркотиков".

Prezes PZU Ukraina, człowiek Tuska, złapany na granicy za przemyt narkotyków. Miało być pięknie, fachowo i apolitycznie, a jest powrót starych układów i tych samych patologii. — Jacek Sasin (@SasinJacek) October 10, 2024

В пресс-службе PZU затем сообщили местному изданию money.pl, что "в связи с сложившейся ситуацией [компания решила] немедленно уволить президента компании в Украине из-за утраты доверия к этому руководителю".

11 октября на общем собрании акционеров ООО "ПЗУ Украина" полномочия исполняющего обязанности председателя правления Мачея Шишко были прекращены. Компанию временно возглавила член правления Наталья Маркова.

Его также уволили с должности члена правления ПЗУ Украина Страхование жизни.