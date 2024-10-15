ПЗУ Украина неожиданно уволила главу правления. Неофициально – из-за наркотиков
Фото: PZU

Страховая компания ПЗУ Украина, одна из крупнейших в стране, уволила недавно назначенного исполняющего обязанности председателя правления Мачея Шишко, сообщается в системе раскрытия информации. Причиной стали наркотики, которые нашли в автомобиле топ-менеджера во время пересечения границы, утверждают польские медиа.

5 октября Государственная пограничная служба сообщила на своем сайте, что пограничники Волынского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения 30 г наркотиков через украинско-польскую границу.

ПЗУ Украина неожиданно уволила главу правления. Неофициально – из-за наркотиков
Автомобиль, в котором нашли наркотики (Фото: ГПСУ)

На автомобиль гражданина Польши, имя которого в сообщении не названо, среагировала служебная собака пограничников, которая указала на заднее сиденье внедорожника. Под ним нашли три пакетика с наркотиками: в одном был амфетамин, а в двух других – канабис.

Бывший польский министр Яцек Сасин (сейчас – оппозиционный депутат) через несколько дней написал, что "президента ПЗУ Украина, человека Туска поймали на границе на контрабанде наркотиков".

В пресс-службе PZU затем сообщили местному изданию money.pl, что "в связи с сложившейся ситуацией [компания решила] немедленно уволить президента компании в Украине из-за утраты доверия к этому руководителю".

11 октября на общем собрании акционеров ООО "ПЗУ Украина" полномочия исполняющего обязанности председателя правления Мачея Шишко были прекращены. Компанию временно возглавила член правления Наталья Маркова.

Его также уволили с должности члена правления ПЗУ Украина Страхование жизни.

  • Шишко дважды являлся руководителем ПЗУ Украина. Он возглавлял компанию с июня 2011 по январь 2017 года, а в июле 2024 года его назначили на должность во второй раз.
  • Страховая компания принадлежит польской PZU.
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