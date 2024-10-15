ПЗУ Україна несподівано звільнила голову правління. Неофіційно – через наркотики

В автомобілі відомого на страховому ринку топменеджера знайшли канабіс і амфетамін

Фото: PZU

Страхова компанія ПЗУ Україна, одна з найбільших у країні, звільнила нещодавно призначеного виконувача обов'язків голови правління Мачея Шишко, повідомляється в системі розкриття інформації. Причиною стали наркотики, які знайшли в автомобілі топменеджера під час перетину кордону, стверджують польські медіа.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

5 жовтня Державна прикордонна служба повідомила на своєму сайті, що прикордонники Волинського загону спільно з митниками припинили спробу незаконного переміщення 30 г наркотиків через українсько-польський кордон.

Автомобіль, в якому знайшли наркотики (Фото: ДПСУ)

На автівку громадянина Польщі, ім'я якого в повідомленні не назване, зреагував службовий собака прикордонників, який вказав на заднє сидіння позашляховика. Під ним знайшли три пакетики з наркотиками: в одному був амфетамін, а у двох інших — канабіс.

Колишні польський міністр Яцек Сасін (зараз – опозиційний депутат) через кілька днів написав, що "президента ПЗУ Україна, людину Туска піймали на кордоні на контрабанді наркотиків".

Prezes PZU Ukraina, człowiek Tuska, złapany na granicy za przemyt narkotyków. Miało być pięknie, fachowo i apolitycznie, a jest powrót starych układów i tych samych patologii. — Jacek Sasin (@SasinJacek) October 10, 2024

У пресслужбі PZU потім повідомили місцевому виданню money.pl, що "у зв’язку з ситуацією, що склалася, [компанія вирішила] негайно звільнити президента компанії в Україні через втрату довіри до цього керівника".

11 жовтня на загальних зборах акціонерів ТОВ "ПЗУ Україна" повноваження виконувача обов'язків голови правління Мачея Шишко були припинені. Компанію тимчасово очолила членкиня правління Наталія Маркова.

Його також звільнили з посади члена правління ПЗУ Україна Страхування життя.