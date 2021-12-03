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С начала года страховые компании заработали почти 2 млрд грн – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 14:17
С начала года страховые компании заработали почти 2 млрд грн – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль страхового сектора составила почти 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Согласно отчетности страховых компаний (СК), прибыль получили 117 СК на общую сумму почти в 2 млрд грн. На первом месте по размеру прибыли разместилась СК "Вип-Капитал", заработавшая почти 195 млн грн. На втором месте – "дочка" канадской ARX. Третья позиция – за компанией "МетЛайф". В десятке лидирующих СК за прибылью представлены следующие компании:

1. Вип-Капитал – 194,5 млн грн
2. Аркс – 174,6 млн грн
3. МетЛайф – 106 млн грн
4. Уника – 90,3 млн грн
5. Ингострах – 80,7 млн грн
6. Вусо – 80,6 млн грн
7. Теком – 79,9 млн грн
8. Инго – 79,5 млн грн
9. Провидна – 74,3 млн грн
10. ЕТС – 70,7 млн грн

При этом убытки на общую сумму в 155 млн грн задекларировала 41 СК. В десятке "лидеров" убыточных страховщиков – Граве Украина – дочерняя компания австрийской страховой группы Grawe. Первые десять убыточных позиций разделили СК:

1. Авеста-Страхование – 31,1 млн грн
2. Кредо – 22,1 млн грн
3. Граве Украина – 13,2 млн грн
4. Спич – 13,0 млн грн
5. Экта – 9,3 млн грн
6. Мега-Гарант – 8,5 млн грн
7. Вона – 5,9 млн грн
8. Украинская страховая компания – 5,3 млн грн
9. Кардиф – 5,3 млн грн
10. Интер-Полис – 5,2 млн грн

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Анна Лыса-Кузмич
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страхование страховые компании
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