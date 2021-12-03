С начала года страховые компании заработали почти 2 млрд грн – НБУ

За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль страхового сектора составила почти 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Согласно отчетности страховых компаний (СК), прибыль получили 117 СК на общую сумму почти в 2 млрд грн. На первом месте по размеру прибыли разместилась СК "Вип-Капитал", заработавшая почти 195 млн грн. На втором месте – "дочка" канадской ARX. Третья позиция – за компанией "МетЛайф". В десятке лидирующих СК за прибылью представлены следующие компании:



1. Вип-Капитал – 194,5 млн грн

2. Аркс – 174,6 млн грн

3. МетЛайф – 106 млн грн

4. Уника – 90,3 млн грн

5. Ингострах – 80,7 млн грн

6. Вусо – 80,6 млн грн

7. Теком – 79,9 млн грн

8. Инго – 79,5 млн грн

9. Провидна – 74,3 млн грн

10. ЕТС – 70,7 млн грн

При этом убытки на общую сумму в 155 млн грн задекларировала 41 СК. В десятке "лидеров" убыточных страховщиков – Граве Украина – дочерняя компания австрийской страховой группы Grawe. Первые десять убыточных позиций разделили СК:

1. Авеста-Страхование – 31,1 млн грн

2. Кредо – 22,1 млн грн

3. Граве Украина – 13,2 млн грн

4. Спич – 13,0 млн грн

5. Экта – 9,3 млн грн

6. Мега-Гарант – 8,5 млн грн

7. Вона – 5,9 млн грн

8. Украинская страховая компания – 5,3 млн грн

9. Кардиф – 5,3 млн грн

10. Интер-Полис – 5,2 млн грн

По данным НБУ, в 2020 году украинские страховые компании продемонстрировали рекордную прибыль – 2,2 млрд грн.

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Анна Лыса-Кузмич

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