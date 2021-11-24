SCM Ахметова полностью выходит из страхового бизнеса

Инвестиционная компания SCM Рината Ахметова полностью выйдет из страхового бизнеса после завершения сделки по продаже страховой компании АСКА. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"SCM как инвестиционная компания приняла решение выйти из страхового бизнеса – это полностью соответствует нашей стратегии фокусировки инвестиционного портфеля SCM. В финансовом секторе мы сфокусированы на развитии нашего банковского бизнеса", – подтвердил директор Департамента по инвестициям SCM Сергей Зузак.

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Завершение сделки и переход корпоративных прав АСКА к покупателю состится после проведения всех предусмотренных законом процедур, получения разрешений и согласований с Национальным банком Украины, добавляют в SCM.

Покупателем АСКА стала страховая компания ВУСО. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.

После завершения сделки планируется объединение АСКА и ВУСО под единым брендом VUSO. Все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме.

Согласно данным Insurance TOP, активы ВУСО и АСКА на 30 сентября 2021 года составляли 903 млн грн и 501,2 млн грн, страховые премии за январь-сентябрь 2021-го – 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.

АСКА – первая частная страховая компания, появившаяся в независимой Украине и работающая уже более 30 лет. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM Рината Ахметова. На начало 2020 года АСКА насчитывала 2900 корпоративных и более 200 000 частных клиентов по всей Украине. Имеет лицензии на осуществление страховой деятельности по 19 добровольным и 20 обязательным видам страхования и входит в ТОП-15 ведущих страховщиков Украины. SCM – международная инвестиционная компания, представленная в семи странах Европы и Северной Америки. В портфель SCM входят более 500 компаний и предприятий, включая Метинвест, ДТЭК, ПУМБ, Укртелеком, Медиа Группа Украина, UMG Investments, Лемтранс, ЭСТА, HarvEast.

22 ноября 2021 года Акционеры СК ВУСО достигли предварительной договоренности о покупке АСКА у SCM Рината Ахметова.

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Роман Брыль

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