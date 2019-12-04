Среди страховщиков растет спрос на ОВГЗ

Небанковские финансовые учреждения по состоянию на конец сентября 2019 года инвестировали в ОВГЗ 11,1 млрд грн, что на 2,2 млрд грн и 25,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, за последние годы небанковские финансовые учреждения активно наращивают свои инвестиции в ОВГЗ. По состоянию на 30 сентября 2019 доля госбумаг в этом секторе составила 42,4%.

Залетов отметил, что на компании занимающиеся страхованием жизни пришлось 50,2% объема вложений в ОВГЗ, компании занимающиеся рисковыми видами страхования (не связанные с накоплением и выплатой страховой суммы по окончанию договора) – 34,2%, негосударственные пенсионные фонды – 12,5% и на остальные небанковские финансовые учреждения, поднадзорные Нацкомфинуслуг, – 3,1%.

Спрос на облигации повысился среди страховщиков после того, как 8 ноября 2019 года Нацкомфинуслуг ужесточила для них требования к наличию низкорисковых активов в резервах.

К таким активам, по словам Залетова, относятся депозиты в банках с высоким кредитным рейтингом ("АА" и выше по национальной рейтинговой шкале), облигации международных финансовых организаций и ОВГЗ. Это и вызвало повышение спроса на облигации внутреннего займа среди небанковских участников финансового рынка, считает он.