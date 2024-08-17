Страховая компания "Грандвис" решила уйти с рынка

Фото: Грандвис / Facebook

Национальный банк предоставил разрешение ЧАО "Страховая компания Грандвис" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба НБУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Грандвис – небольшая страховая компания, ее доля на рынке по страховым премиям составляет 0,01%.

Согласно представленной СК "Грандвис" отчетности за первое полугодие 2024 года, страховой портфель компании формировался за счет платежей по договорам КАСКО – 86%, страхования ответственности – 8%, страхования здоровья – 4%. Объем страховых премий компании за шесть месяцев составил 1,24 млн грн, сформированные страховые резервы – 574 000 грн. Страховщик уплатил страховые возмещения в размере 179 000 грн.

9 августа акционеры решили закрыть страховую компанию.

После завершения процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля ЧАО СК "Грандвис" обязано обратиться в Национальный банк с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности.

СК "Грандвис" зарегистрировано в 1995 году. По данным аналитической системы Contr Agent, его конечный бенефициар – Ирина Атрошенко (бывшая жена бывшего городского головы Чернигова Владислава Атрошенко).