Страхова компанія "Грандвіс" вирішила піти з ринку

Фірма, яка раніше належала меру Чернігова Атрошенку, згортає діяльність на страховому ринку

Фото: Грандвіс / Facebook

Національний банк надав дозвіл ПрАТ "Страхова компанія Грандвіс" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку. Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомила пресслужба НБУ.

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Грандвіс – невелика страхова компанія, її частка на ринку за страховими преміями становить 0,01%.

Відповідно до поданої СК "Грандвіс" звітності за перше півріччя 2024 року, страховий портфель компанії формувався шляхом платежів за договорами КАСКО – 86%, страхування відповідальності – 8%, страхування здоров’я – 4%. Обсяг страхових премій компанії за шість місяців становив 1,24 млн грн, сформовані страхові резерви – 574 000 грн. Страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 179 000 грн.

9 серпня акціонери вирішили закрити страхову компанію.

Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПрАТ СК "Грандвіс" зобов’язане звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

СК "Грандвіс" зареєстрована у 1995 році. За даними аналітичної системи Contr Agent, його кінцева бенефіціарка – Ірина Атрошенко (колишня дружина колишнього міського голови Чернігова Владислава Атрошенка).