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Страховая компания Лемма убитого бизнесмена Чернышова признана банкротом

22.01.2021, 09:12
Страховая компания Лемма убитого бизнесмена Чернышова признана банкротом - Фото
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева признал банкротом страховую компанию Лемма и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.   

Суд признал требования ряда кредиторов к Лемма, в частности – Al Sagr National Insurance на 107 млн грн, ликвидатора ВТБ Банк на 6,9 млн грн, ликвидатора Реал Банк на 10,1 млн грн, МИБ на 7,5 млн грн, и физлица гражданина Казахстана на 113,7 млн грн.

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Производство в деле о банкротстве Лемма было открыто в 2018 году по заявлению ликвидатора Реал Банк.

В издании напоминают, что основатель и глава СК Лемма Сергей Чернышев был убит в феврале 2015 года. После его смерти все активы подконтрольных ему предприятий были аккумулированы в компании Антье.

В феврале 2017 года Генпрокуратура заявила, что Подольский районный суд Киева приговорил экс-руководителя одного из региональных подразделений СБУ за убийство Чернышова к 13 годам лишения свободы.

"Прокурором на судебном заседании предоставлены неоспоримые доказательства, что обвиняемый, пребывая в квартире 49-летнего главы правления известной страховой компании, на почве длительных неприятельских отношений нанес последнему многочисленные травмы, в следствии которых потерпевший скончался на месте происшествия", – говорилось в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

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Роман Брыль
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