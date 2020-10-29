Суд впервые признал физическое лицо банкротом

Хозяйственный суд Киева впервые в Украине впервые признал физическое лицо банкротом. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

27 июля 2020 первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Об этом содержится соответствующее решение в Едином государственном реестре судебных дел.

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"Суд создал прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять свое имущество", – комментирует соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота-физического лица в Украине.

"У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛП, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле налегке", – добавил он.

21 октября 2019 года в силу вступил Кодекс о банкротстве, внедряющий в Украине институт банкротства физлиц.

В декабре 2019 года украинец впервые смог объявить себя банкротом.

В Минюсте разъяснили украинцам ход процедуры.

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Наталия Софиенко

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