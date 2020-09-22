Банкротство физлица. В Минюсте разъяснили украинцам ход процедуры

В случае неспособности рассчитаться по долгам украинцы могут реструктуризировать задолженность или объявить банкротство. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства юстиции.

"Не можете вернуть валютный кредит? Заложили квартиру? Пытаетесь выплатить долг, но бремя только растет? Новый Кодекс Украины по процедурам банкротства позволяет физическому лицу восстановить финансовую состоятельность путем реструктуризации или банкротства", – отмечается в сообщении.

В каких случаях можно воспользоваться этой процедурой

Начать процедуру банкротства физлицо может в таких случаях:

- если размер просроченного долга превышает 30 минимальных зарплат (5000 х 30 = 150 000 грн);

- в течение двух и более месяцев заемщик погашает менее 50% ежемесячных платежей по каждому из своих обязательств;

- в рамках исполнительного производства принято постановление об отсутствии у должника имущества для взыскания;

- должник более не может выполнять свои обязательства и осуществлять платежи.

Как начать процедуру банкротства

Чтобы начать процедуру банкротства, необходимо предпринять следующие действия:

- должник подает соответствующее заявление в хозяйственный суд по месту проживания;

- суд открывает производство по делу о неплатежеспособности, назначает арбитражного управляющего и вводит 120-дневный мораторий на удовлетворение требований кредиторов;

- должник начинает погашать обязательства в рамках реструктуризации или за счет продажи имущества;

- при этом часть долга может быть списана.

"Это самый простой способ восстановить финансовую состоятельность", – отмечают в Минюсте.

Другие особенности процедуры банкротства физлица

В соответствии со статьей 115 Кодекса Украины по процедурам банкротства, производство по делу о банкротстве (неплатежеспособности) физлица или физлица - предпринимателя может быть открыто лишь по заявлению самого должника.

Хозяйственный суд по ходатайству арбитражного управляющего или по собственной инициативе может принять решение о временном запрете должнику без разрешения суда выезжать за границу на период производства по делу о неплатежеспособности.

В случае признания физлица банкротом начинается процедура погашения его долгов за счет продажи имущества. Управляющий реализацией имущества совместно с должником проводит инвентаризацию имущества должника, определяет его стоимость, после чего начинается продажа.

Не подлежит продаже лишь жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника (квартира общей площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи должника или жилой дом общей площадью не более 120 квадратных метров).

Также не подлежат передаче в счет погашения долгов денежные средства, находящиеся на счетах должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования.

Ограничения в отношении физлиц, признанных банкротами

Если должник был признан банкротом, то в отношении него будут действовать следующие ограничения:

- в течение пяти лет после признания банкротом гражданин обязан перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров;

- физлицо не может считаться имеющим безупречную деловую репутацию в течение трех лет после признания банкротом;

- в течение пяти лет после признания физлица банкротом не может быть открыто производство по делу о его неплатежеспособности.

21 октября 2019 года в силу вступил Кодекс о банкротстве, внедряющий в Украине институт банкротства физлиц.

В декабре 2019 года украинец впервые смог объявить себя банкротом.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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