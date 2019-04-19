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19.04.2019, 15:49

Тигипко возглавил набсовет в своей страховой компании

Тигипко возглавил набсовет в своей страховой компании

Сергей Тигипко избран главой набсовета СК Индустриальная на три года

18 апреля состоялось общее собрание акционеров страховой компании Индустриальная, на котором главой наблюдательного совета был избран Сергей Тигипко, владеющий 99% акций СК. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как говорится в сообщении, по предложению Тигипко акционеры избрали Алексея Билоногу и Викторию Зинкевич членами набсовета.

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СК Индустриальная зарегистрирована 19 июля 2004 года и специализируется на обязательном и добровольном рисковом страховании.

Ранее сообщалось, что глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул свой пост по собственному желанию.

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Теги: Сергей Тигипко, СК Индустриальная
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