Три страховые компании лишились лицензий

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг аннулировала лицензии страховых компаний Оптима, БВН Иншуренс и Базис Гарант. Решения размещены на сайте регулятора.

Нацкомфинуслуг аннулировала по восемь лицензий на добровольные виды страхования, выданных страховым компаниям Оптима и БВН Иншуренс, а также шесть аналогичных лицензий, выданных СК Базис Гарант.

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Как отмечает регулятор, инспекторы зафиксировали отсутствие в первый день проверки по месту нахождения компаний лиц, уполномоченных представлять их интересы во время проверки. Согласно закону о лицензировании видов хозяйственной деятельности, это свидетельствует об отказе компании в проведении проверки.

Напомним, в январе Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии девяти страховых компаний.

Ранее сообщалось, что Нацбанк установил требования к капиталу страховщиков жизни: теперь для получения лицензии страховщик должен обеспечить минимальный капитал в сумме 300 млн грн.