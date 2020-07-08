Экспортеров застрахуют от рисков: Минэкономики запускает кредитное агентство

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины перезапускает экспортно-кредитное агентство (ЭКА), которое начнет подписывать договоры страхования рисков украинских компаний-экспортеров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что первый договор будет подписан уже в этом месяце.

"ЭКА - это уже созданный институт. Мы сейчас его полноценно запускаем. Объемы средств в ЭКА позволят пока только тестовый запуск. В этом месяце должен быть подписан первый договор по страхованию украинских предприятий со странами Африки, где есть риски", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Он уточнил, что сейчас уставной капитал агентства 200 млн грн, но эта сумма тестовая, которая в дальнейшем будет обсуждаться.

По словам Петрашко, сейчас пока речь идет о страховании рисков украинских компаний при поставках на другие рынки, но где кредиты дают украинские банки. "Надеюсь, к концу 2021 года мы выйдем на концепцию и уже с 2022 года будем делать расширенные проекты. ЭКА - важный инструмент", - добавил министр.

В I квартале экспорт украинских товаров составил $12,25 млрд, импорт $13,32 млрд.

По данным Госстата, по итогам 2019 года Украина экспортировала товаров на общую сумму $50,06 млрд, а импортировала - на $60,7 млрд.

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Анна Андреева

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