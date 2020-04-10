В I квартале экспорт упал на 5,5%, импорт - на 19,2%

В I квартале экспорт украинских товаров составил $12,25 млрд, импорт $13,32 млрд, сальдо отрицательное - $1,07 млрд. Об этом в Facebook написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Он отметил, что по сравнению с I кварталом 2019 года экспорт сократился лишь на 0,1%, а импорт на 3,3%.

"По сравнению с IV кварталом прошлого года экспорт упал на 5,5%, а импорт - на 19,2% (какая-то фантастическая цифра)", - подчеркнул Качка.

Существенное сокращение отрицательного сальдо он назвал хорошей новостью. При этом плохой считает уменьшение объемов торговли. "Это прямой минус для экономики в целом", - уточнил Качка.

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