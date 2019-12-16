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В Украине провели крупнейшую страховую выплату

В Украине провели крупнейшую страховую выплату
16.12.2019, 17:48

Пожар возле Дарынка. СК Универсальная выплатила $11,5 млн компании Будпостач

СК Универсальная возместила убытки, понесенные компанией Будпостач из-за пожара возле столичного рынка Дарынок 2 февраля 2019 года. Сумма возмещения составила 272,59 млн грн, сообщается в пресс-релизе страховой компании.

Это крупнейшее возмещение на украинском рынке страхования в 2019 году и одно из крупнейших за всю историю Украины.

Всего на пострадавших 10 000 кв. м складских площадей было застраховано товаров на сумму 345,7 млн грн. После экспертизы был установлен материальный убыток в размере 272,6 млн грн. Продукция, которая хранилась на складе сгорела почти полностью.

Экспертиза установила, что нарушений требования пожарной безопасности не было. В связи с этим СК Универсальная выплатила 272,59 млн грн ($11,5 млн).

На фото: последствия пожара

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