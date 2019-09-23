В Украине выплаты по автогражданке выросли на треть

Страховые выплаты по договорам обязательного страхования увеличены до 260 000 грн (то есть на 30%) за вред здоровью потерпевших, сообщает Finclub.

Выплаты по ОСАГО увеличились впервые с февраля 2016 года со вступлением в силу 21 сентября распоряжения Нацкомфинуслуг "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Комиссия решила увеличить на треть размер максимальной компенсации потерпевшим в ДТП и пересмотрела коэффициенты, которые страховщики используют при расчете стоимости "автогражданки". Эти изменения позволят поднять стоимость автострахования на 20%.

Документом также устанавливаются новые значения корректирующих коэффициентов для расчета размера страховых премий по договорам ОСАГО.

В частности, введен новый корректирующий коэффициент 0,9 для электромобилей и повышен коэффициент для авто с иностранной регистрацией (с 2-4 до 5-10).

Изменены размеры коэффициентов системы бонус-малус: они могут быть как понижающими (до 0,9), так и повышающими (до 1,8) в зависимости от страховой истории конкретного клиента. По-прежнему, страховщики имеют право, но не обязаны применять систему бонус-малус.



Нацкомиссия также изменила принцип определения территориального коэффициента. Теперь вместо места регистрации автомобиля для тарификации коэффициент К2 будет устанавливаться по месту регистрации (проживания) собственника транспортного средства (физического лица) или месту нахождения юридического лица, указанного в свидетельстве о регистрации авто.

Уменьшено количество тарифных зон с 7 до 6. При определении тарифной зоны вместо критерия количества жителей в населенном пункте прямо указаны названия населенных пунктов, относящихся к той или иной зоне.



Распоряжением введен новый корректирующий коэффициент К8, который зависит от способа заключения договора ОСАГО: для договора на бумажном носителе - 1; для электронного договора - 0,9-1.