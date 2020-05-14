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В апреле украинцы приобрели рекордное количество е-полисов "автогражданки"

В апреле украинцы приобрели рекордное количество е-полисов "автогражданки"
14.05.2020, 08:45

Всего украинцы заключили 2,17 млн электронных договоров ОСАГО на сумму 1,7 млрд грн

В апреле 2020 года электронных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств  (ОСАГО) стало более 2 млн. Только в апреле страховщики заключили рекордное количество электронных договоров - 250 000. Такие данные приводит в своем пресс-релизе Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

По данным организации, с февраля 2018 года (когда начали заключать электронные договора "автогражданки") до конца I квартала 2020 года таких договоров заключили более 1,9 млн, а сумма страховых платежей превысила 1,5 млрд грн. За I квартал 2020 года доля электронных договоров в общем количестве полисов ОСАГО выросла до 30%.

"Страховые компании быстро адаптировались и предложили систему цифровой поддержки: коммуникации и консультации через современные диджитал-каналы, заключение электронных договоров ОСАГО, электронный европротокол, возможность удаленного предоставления информации об обстоятельствах страхового случая, системы удаленной работы для персонала и так далее», - прокомментировал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

 

Количество электронных договоров ОСАГО, февраль 2018-апрель 2020 гг:

В апреле украинцы приобрели рекордное количество е-полисов "автогражданки"

Данные: МТСБУ

  • В 2019 году украинские страховщики получили от физлиц 21,6 млрд грн страховых платежей, что на 17,4% больше, чем за предыдущий год. Страхование жизни, авто, медицинское и от несчастного случая - самые востребованные гражданами Украины.

  • В 2019 году средний срок страхового возмещения по обязательным полисам автогражданки сократился на 11 дней. В среднем компании осуществляли страховые выплаты за 88 дней.

 

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

 

Светлана Заражевская
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автогражданка МТСБУ ОСАГО автострахование
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