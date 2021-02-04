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Законы, страховые взносы, выплаты военным. Что украинцы спрашивали о пенсиях в 2020 году

04.02.2021, 10:25
Законы, страховые взносы, выплаты военным. Что украинцы спрашивали о пенсиях в 2020 году - Фото
Люди голосуют на коробках и коленях (фото - LIGA.net)

В 2020 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил свыше 10 000 запросов от украинцев на раскрытие публичной  информации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

87% граждан просили, чтобы им предоставили разъяснения норм пенсионного законодательства, сведения насчет уплаты взносов страхователями и застрахованными лицами, информацию об пенсионном обеспечении военнослужащих, уточнили LIGA.net в ПФУ. 

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9005 заявок поступили от физических лиц, 949 –  от юрлиц. Наибольшее количество запросов поступило из Хмельницкой области  – 1 295, из Львовской области  – 1 188, из Николаевской  – 992, Киев – 954 запроса, Харьковской Пенсионный фонд обработал – 710 запросов. В центральный аппарат Пенсионного фонда пришло около 1300 запросов, в то время как территориальные управления ПФ получили 8739 запросов. 

Консультацию лично от сотрудника Пенсионного фонда получило 5430 человек, также 2781 запросов обрабатывались через электронную почту, было получено 1821 писем, и всего лишь 4 человека обратились по телефону.

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  • По словам директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елены Охрименко, пенсионный фонд планирует проверить пенсионеров, которые более года не снимали пенсию с банковской карты, прежде чем продолжить им выплаты.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ежегодная индексация пенсий будет осуществляться не позднее 1 марта, начиная с 2022 года. 

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Юлия Кузнецова
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