С марта 2022 года планируется всеобщая индексация пенсий – Шмыгаль

Ежегодная индексация пенсий будет осуществляться не позднее 1 марта, начиная с 2022 года. Кабинет министров уже одобрил соответствующий законопроект – теперь его должна рассмотреть Верховная Рада, написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Индексация пенсий больше не должна быть предметом политических манипуляций, поэтому мы предлагаем установить четкие сроки, когда должен происходить перерасчет", – отмечает премьер.

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Шмыгаль напомнил, что нынешнее законодательство определяло другой порядок проведения индексации - с 1 апреля, но без определенной предельной даты.

К тому же, как отметил премьер, законом предлагается назначить досрочную выплату пенсий родителям больных детей с тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Верховная Рада в кратчайшие сроки примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы – обязательных накопительных пенсий – уже в 2021 году.

По данным Министерства социальной политики, около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.

Директорка Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова считает, что Пенсионный фонд останется дефицитным, пока государство до минимума не сократит размер пенсионных выплат через первый (солидарный) уровень пенсионной системы.

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Юлия Кузнецова

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