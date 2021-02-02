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С марта 2022 года планируется всеобщая индексация пенсий – Шмыгаль

02.02.2021, 15:39
С марта 2022 года планируется всеобщая индексация пенсий – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль Фото: пресс-служба Кабмина

Ежегодная индексация пенсий будет осуществляться не позднее 1 марта, начиная с 2022 года. Кабинет министров уже одобрил соответствующий законопроект – теперь его должна рассмотреть Верховная Рада, написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль

"Индексация пенсий больше не должна быть предметом политических манипуляций, поэтому мы предлагаем установить четкие сроки, когда должен происходить перерасчет",  – отмечает премьер.

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Шмыгаль напомнил, что нынешнее законодательство определяло другой порядок проведения индексации  -  с 1 апреля, но без определенной предельной даты.

К тому же, как отметил премьер, законом предлагается назначить досрочную выплату пенсий родителям больных детей с тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.

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Юлия Кузнецова
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