Ангеле Меркель насчитали размер пенсии. Будет получать в 17 раз больше среднего немца

Канцлер Германии Ангела Меркель, после ухода с государственной службы, будет получать 15 000 евро пенсии ежемесячно. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Союза налогоплательщиков ФРГ.

Право на такую высокую пенсию Меркель обеспечил многолетний стаж работы в Бундестаге, в кабинете министров и на посту главы правительства Германии, уточняют в DW. Средняя пенсия в Германии до уплаты налогов составляет 900 евро. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии на уровне законов. Так, пенсия Меркель за ее деятельность в парламенте начисляется в соответствии с законом о депутатах Бундестага, а за работу в правительстве – согласно закону о федеральных министров.

В соответствии с п. 20 закона о депутатах Бундестага она имеет право на максимальную пенсию в размере 65% от зарплаты, поскольку стаж ее работы в парламенте составляет почти 31 год.

Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты Германии, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая менеджеров офиса, двух ассистентов, секретаря и шофера.

В конце сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг, после которых правительство возглавит новый канцлер. Меркель, которая занимает этот пост в течение 16 лет, в октябре 2018 отказалась от кресла председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и, соответственно, не будет претендовать на пост главы правительства.

26 июля 2021 года Министерство социальной политики показало зависимость пенсий будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. Максимально возможные выплаты должны получать граждане с полным стажем, пенсию на уровне прожиточного минимума – пенсионеры со стажем от 5 лет.

По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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