Базовая пенсия и 40% от зарплаты. Минсоц рассказал о размере пенсий в зависимости от стажа

Министерство социальной политики показало зависимость пенсий будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. Максимально возможные выплаты должны получать граждане с полным стажем, пенсию на уровне прожиточного минимума – пенсионеры со стажем от 5 лет.

Об этом на встрече с экспертами Международной организации труда сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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"Наша цель – усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте. Для этого государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от 5 лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума", – сказала Лазебная.

Также, по ее словам, Минсоц считает необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.

"Мы увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектах в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии", – отметила министр.

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С 1 июля в Украине увеличивается пенсионное обеспечение для двух категорий пенсионеров: участников боевых действий и граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Подробнее – здесь.

По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Об этом свидетельствую данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук

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