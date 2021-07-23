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Участникам боевых действий и чернобыльцам повысили пенсии, выплата – в августе. Детали

23.07.2021, 11:31
Участникам боевых действий и чернобыльцам повысили пенсии, выплата – в августе. Детали - Фото
чернобыль пенсионеры

С 1 июля в Украине увеличивается пенсионное обеспечение для двух категорий пенсионеров: участников боевых действий и граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В частности, согласно решению правительства, минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий выросла на 45% процентов или на 834,3 грн. Теперь она составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%.

Также Кабмин повысил на 2 000 грн выплаты военнослужащим, вышедшим на пенсию до 1 марта 2018 года. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с учетом надбавок, повышений и доплат составит 3 854 гривен.

В Минсоцполитики отмечают, что эти решения охватят 400 000 человек.

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Минимальные размеры пенсий по инвалидности, которая возникла вследствие аварии на ЧАЭС, выросли от 80% до 200%:

Для граждан с I группой инвалидности – с 2780 грн до 6000 грн.

Для II группы – с 2317,5 грн до 4800 грн.

Для III группы – с 2 039,4 грн до 3700 грн.

Для детей с инвалидностью – с 1854 грн до 3700 грн.

Начиная с 2022 эти выплаты также будут подпадать под ежегодную индексацию (1 марта).

Кроме того на 50% – 96% увеличился размер ежемесячной государственной адресной помощи в дополнение к пенсии для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС. С учетом этой выплаты минимальная пенсия этой категории граждан составит:

10 340,35 грн (было 5 283,90 грн) в случае I группы инвалидности;

8 272,28 грн (было 4 727,70 грн) для II группы;

6 204,21 грн (было 4 171,50 грн) для III группы.

Это решение затрагивает 40 000 человек.

И участники боевых действий, и чернобыльцы получат первые повышенные пенсии в августе одновременно им выплатят разницу между новым размером пенсии и тем, что было выплачено в июле.

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  • 14 июля пенсионеры силовых ведомств Украины провели митинг под Верховной Радой. Они требовали перерасчета пенсий военным и пенсионерами МВД. В митинге приняло участие около 500 пенсионеров. Между протестующими и полицией происходили столкновения. Часть из них прорвала ограждение и кордон полиции и прорвалась к парламенту.
  • По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Об этом свидетельствую данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
  • Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук
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Минсоцполитики повышение пенсий
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