Средняя пенсия выросла на 54 гривни. Но большинство получает меньше 2500 в месяц

По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Об этом свидетельствую данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

В разрезе регионов самая высокая средняя пенсия в Киеве – 5177,5 грн. В Донецкой области пенсионеры получают 4921,8 грн, в Луганской – 4564,7 грн. Выше среднего показателя по стране пенсии в Днепропетровской (4292,1 грн), Запорожской (4000,8 грн) и Харьковской областях (3840,4 грн).

Наименьшие средние пенсии – в Тернопольской (2927,6 грн), Закарпатской (3000,5 грн) и Черновицкой (3034,2 грн) областях.

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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан. Подробнее о повышении во втором полугодии – здесь.

24 июня ремьер-министр Денис Шмыгаль провел первое совещание относительно накопительной пенсионной реформы после того, как законопроект 2683-д, которым в Украине внедряются обязательные накопительные пенсии для всех граждан, был отклонен комитетом Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов.

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Сергей Шевчук

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