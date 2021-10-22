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Долг ПФ растет, увеличение дотаций в бюджете-2022 не запланировано

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 20:51
Долг ПФ растет, увеличение дотаций в бюджете-2022 не запланировано - Фото
Фото: depositphotos.com

В запланированном бюджете на 2022 год на дотацию Пенсионному фонду Украины (ПФУ) выделяется 201 млрд грн, столько же, сколько и в текущем году. Об этом говорится в материале "Популизм на пять из 10". Что экономисты нашли плохого и хорошего в бюджете-2022

"В то же время ПФУ сейчас не хватает денег выплачивать даже те пенсии, которые есть: с января по сентябрь 2021 долг ПФУ перед Казначейством вырос на 13 млрд грн и достиг 75 млрд грн." – отмечает народный депутат Татьяна Острикова.

Напомним, в министерстве финансов надеются на запуск пенсионной реформы в 2023-2024 годах .

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Анна Ишутина
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пенсионная реформа пенсия
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