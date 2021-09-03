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Марченко: Ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах

03.09.2021, 16:49
Марченко: Ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство финансов ожидает запуска второго уровня пенсионной системы (обязательные пенсионные накопления всех работающих граждан) в 2023-24 годах. Об этом во время вступления на Украинском финансовом форуме, организованном ICU, заявил глава Минфина Сергей Марченко.

"Для запуска реформы нужно искать фискальное пространство. Сейчас мы активно дискутируем, в каком формате может состояться реформа", – сказал он.

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По мнению министра, украинский финансовый рынок и общество готовы к проведению реформы.

"Она даст толчок не только для развития фондового рынка, но и для понимания обществом, что патернализм и ожидания, что кто-то решит за тебя твои проблемы – от этого нужно постепенно отходить, – отметил Марченко. – Нужно накапливать и самостоятельно создавать блага для себя-пенсионера".

По словам главы Минфина, сейчас на 10,9 млн пенсионеров приходится 9,7 млн плательщиков Единого социального взноса (22% от зарплаты каждого работающего украинца, - Ред.).

"Мы не можем резко изменить демографию", – добавил министр.

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  • Согласно данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений.
  • Как заявляла ранее министр соцполитики Марина Лазебная, средняя пенсия в Украине в 2021 году была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений людей, которые могли бы начать накапливать 14 лет назад, как предполагалось реформой 2003 года. Общие пенсионные накопления за 14-летний период составили бы 1 трлн грн или 25% ВВП 2020 года.
  • В июле Лазебная заявляла, что полноценный запуск накопительных пенсий займет полтора года с принятия Верховной Радой необходимого законодательства. Последнее может произойти осенью, а первые взносы в накопительную систему пойдут не раньше 2023 года. 

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Сергей Шевчук
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пенсионная реформа сергей марченко накопительные пенсии
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