Дополнительные пенсии. Где украинцы держат пенсионные накопления
По состоянию на конец третьего квартала 2020 года в 43 негосударственных пенсионных фондах (НПФ) числилось 673 400 участников, свидетельствуют данные Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса.
Крупнейший НПФ по количеству участников – "Магистраль" (фонд Укрзалізниці), у которого 326 450 клиентов или 48,48% от общего количества участников системы негосударственного пенсионного обеспечения. На втором месте – открытый фонд "Эмерит-Украина" (НПФ Укртелекома) – 70 106 участников или 10,41%. Третий – открытый пенсионный фонд "ОТП Пенсия" (входит в группу венгерского ОТП Банка): 54 600 тысяч участников или 8,11%.
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В остальном ТОП-10 НПФ по количеству участников выглядит так:
4-е место – Открытый пенсионный фонд "ПРИВАТФОНД" (ПриватБанк): 50 155 участников.
5-е место – Непредпринимательское общество "Открытый пенсионный фонд" Династия" (входит в группу ICU): 40 417 участников.
6-е место – Профессиональный пенсионный фонд Независимого отраслевого профессионального союза энергетиков Украины: 37 004 участников.
7-е место – Открытый негосударственный пенсионный фонд "Европейский выбор": 18 455 участников.
8-е место – Непредпринимательское общество "Открытый пенсионный фонд" Социальная перспектива: 14 590 участников.
9-е место – Открытый негосударственный пенсионный фонд "Золотая осень" 9 489 участников.
10-е место – Непредпринимательское общество "Негосударственный корпоративный пенсионный фонд ОАО "Укрэксимбанк": 5 816 участников.
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Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов по итогам трех кварталов 2020 года посчитала, что первые места по размеру активов среди открытых негосударственных пенсионных фондов, заняли: открытый негосударственный пенсионный фонд Все (13% годовых), ОТП Пенсия (12,6% годовых), НПФ Украина (12,3% годовых), НПФ ПриватФонд (11,9% годовых).
- По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец сентября 2020 года общее количество вкладчиков негосударственных пенсионных фондов составило 880,4 тыс человек, что на 11,7 тыс больше, чем годом ранее.
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