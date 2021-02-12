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Дополнительные пенсии. Где украинцы держат пенсионные накопления

12.02.2021, 18:55
Дополнительные пенсии. Где украинцы держат пенсионные накопления - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По состоянию на конец третьего квартала 2020 года в 43 негосударственных пенсионных фондах (НПФ) числилось 673 400 участников, свидетельствуют данные Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса.

Крупнейший НПФ по количеству участников – "Магистраль" (фонд Укрзалізниці), у которого 326 450 клиентов или 48,48% от общего количества участников системы негосударственного пенсионного обеспечения. На втором месте – открытый фонд "Эмерит-Украина" (НПФ Укртелекома) – 70 106 участников или 10,41%. Третий – открытый пенсионный фонд "ОТП Пенсия" (входит в группу венгерского ОТП Банка): 54 600 тысяч участников или 8,11%.

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В остальном ТОП-10 НПФ по количеству участников выглядит так:

4-е место – Открытый пенсионный фонд "ПРИВАТФОНД" (ПриватБанк): 50 155 участников.

5-е место  – Непредпринимательское общество "Открытый пенсионный фонд" Династия" (входит в группу ICU): 40 417 участников.

6-е место – Профессиональный пенсионный фонд Независимого отраслевого профессионального союза энергетиков Украины: 37 004 участников.

7-е место – Открытый негосударственный пенсионный фонд "Европейский выбор": 18 455 участников.

8-е место – Непредпринимательское общество "Открытый пенсионный фонд" Социальная перспектива: 14 590 участников.

9-е место – Открытый негосударственный пенсионный фонд "Золотая осень" 9 489 участников.

10-е место   – Непредпринимательское общество "Негосударственный корпоративный пенсионный фонд ОАО "Укрэксимбанк": 5 816 участников.

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  • Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов по итогам трех кварталов 2020 года посчитала, что первые места по размеру активов среди открытых негосударственных пенсионных фондов, заняли: открытый негосударственный пенсионный фонд Все (13% годовых), ОТП Пенсия (12,6% годовых), НПФ Украина (12,3% годовых), НПФ ПриватФонд (11,9% годовых).

  • По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец сентября 2020 года общее количество вкладчиков негосударственных пенсионных фондов составило 880,4 тыс человек, что на 11,7 тыс больше, чем годом ранее.

Юлия Кузнецова
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