Еще 1,5 млн человек. Минсоцполитики планирует доплаты к пенсии для 70-летних

Министерство социальной политики планирует расширить программу адресных доплат к стандартным пенсионным выплатам на пенсионеров возрастной категории 70-75 лет. Об этом говорится в сообщении министерства.

Дополнительные выплаты начнутся в 2022 году при условии, что соответствующее финансирование будет предусмотрено госбюджетом-2022 (Верховная Рада начнет работу над документом в сентябре, завершит предположительно в ноябре 2021).

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"Программа [адресных доплат] – это эффективный инструмент снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда, – цитирует пресс-служба министра соцполитики Марину Лазебную, – В 2020 и 2021 адресную доплату в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. В октябре 2021 к этой программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет с доплатой в 400 грн".

По словам министра, пенсии для указанных категорий не могут быть меньше 2600 и 2500 грн соответственно.

"Эти меры совокупно повысят доходы 2,4 млн пенсионеров, – отметила Лазебная. – В случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет повышен доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам".

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Кроме это Минсоцполитики планирует следующие "пенсионные" предложения к госбюджету:

- повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

- индексация с 1 марта пенсий для 10 млн пенсионеров, а также выплат для граждан старше 80 лет и пенсионеров возрастной категории 75-80 лет;

- перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

- перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

"Эти предложения, а также принятие ВРУ правительственного законопроекта №4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых группах", – отмечают в Минсоцполитики.

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По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Об этом свидетельствую данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук

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