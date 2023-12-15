Кабмин предложил Раде урезать пенсию коллаборантам и предателям

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Кабинет министров на заседании в пятницу одобрил законопроект, которым предлагает урезать пенсию коллаборантам и предателям. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Законопроект предусматривает, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка, в течение срока отбывания наказания осуществляется в размере, что не превышает размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Преступления против основ национальной безопасности (ст. 109 – 114-2 Уголовного кодекса) – это свержение власти, сепаратизм, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование ВСУ, предоставление информации о ВСУ. Преступления против общественной безопасности (ст. 255 – 270-1 Уголовного кодекса) – это участие в преступной организации и содействие ей, установление преступного воздействия, участие в сходке, бандитизм, терроризм (в том числе призывы к нему или финансирование), псевдоминирование, создание военизированных формирований, похищение оружия, незаконное обращение с оружием или радиоактивными материалами и т.д. Преступления против мира, безопасности человечества, международного правопорядка (ст. 436 – 447 Уголовного кодекса) – это пропаганда войны, распространение коммунистической или нацистской символики, оправдание агрессии России, агрессивная война, военные преступления, применение оружия массового уничтожения, экоцид, геноцид, покушение на иностранных дипломатов, незаконное использование символики Красного Креста, пиратство, наемничество и т.д.