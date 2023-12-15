Кабмін запропонував Раді урізати пенсію колаборантам і зрадникам

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Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю схвалив законопроєкт, яким пропонує урізати пенсію колаборантам і зрадникам. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Законопроєкт передбачає, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, протягом строку відбування покарання здійснюється в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Злочини проти основ національної безпеки (ст. 109 – 114-2 Кримінального кодексу) – це повалення влади, сепаратизм, їхнє фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання ЗСУ, злиття інформації про ЗСУ. Злочини проти громадської безпеки (ст. 255 – 270-1 Кримінального кодексу) – це участь у злочинній організації та сприяння їй, встановлення злочинного впливу, участь у сходці, бандитизм, тероризм (в тому числі заклики до нього чи фінансування), псевдомінування, створення воєнізованих формувань, викрадення зброї, незаконне поводження зі зброєю чи радіоактивними матеріалами тощо. Злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку (ст. 436 – 447 Кримінального кодексу) – це пропаганда війни, поширення комуністичної чи нацистської символіки, виправдання агресії Росії, агресивна війна, воєнні злочини, застосування зброї масового знищення, екоцид, геноцид, замах на іноземних дипломатів, незаконне використання символіки Червоного Хреста, піратство, найманство тощо.