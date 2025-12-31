Кабмин продлил на 2026 год понижающие коэффициенты для спецпенсий
Кабинет министров продлил на 2026 год действие понижающих коэффициентов для специальных пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (для лиц, утративших трудоспособность). Об этом сообщается в постановлении №1778 от 30 декабря.
Этим документом устанавливается особый порядок выплат для отдельных категорий пенсионеров (государственных служащих, прокуроров, народных депутатов, дипломатов, ученых и других).
Для таких высоких пенсий будут действовать понижающие коэффициенты к части, превышающей 10 прожиточных минимумов:
→ 0,5 для суммы между 10 и 11 прожиточными минимумами;
→ 0,4 для суммы между 11 и 13 прожиточными минимумами;
→ 0,3 для суммы между 13 и 17 прожиточными минимумами;
→ 0,2 для суммы между 17 и 21 прожиточными минимумами;
→ 0,1 для суммы, превышающей 21 прожиточный минимум.
То есть первые 25 950 грн выплачиваются полностью, а остальные – частично.
Если, например, человек имеет специальную пенсию размером в 25 минимумов, то в 2025 году из-за применения понижающих коэффициентов он будет получать не 64 875 грн, а 35 551 грн (меньше на 45%).
Ограничения не применяются к участникам антитеррористической операции / операции объединенных сил и лицам, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии, а также к пенсиям членов семей погибших защитников.
- По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, а средний размер пенсионной выплаты составил 6437 грн.
