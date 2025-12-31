Кабмин продлил на 2026 год понижающие коэффициенты для спецпенсий

Пенсии государственных служащих, прокуроров, нардепов, дипломатов, если они превышают 10 прожиточных минимумов, будут выплачивать не полностью

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров продлил на 2026 год действие понижающих коэффициентов для специальных пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (для лиц, утративших трудоспособность). Об этом сообщается в постановлении №1778 от 30 декабря.

Этим документом устанавливается особый порядок выплат для отдельных категорий пенсионеров (государственных служащих, прокуроров, народных депутатов, дипломатов, ученых и других).

Для таких высоких пенсий будут действовать понижающие коэффициенты к части, превышающей 10 прожиточных минимумов:

→ 0,5 для суммы между 10 и 11 прожиточными минимумами;

→ 0,4 для суммы между 11 и 13 прожиточными минимумами;

→ 0,3 для суммы между 13 и 17 прожиточными минимумами;

→ 0,2 для суммы между 17 и 21 прожиточными минимумами;

→ 0,1 для суммы, превышающей 21 прожиточный минимум.

То есть первые 25 950 грн выплачиваются полностью, а остальные – частично.

Если, например, человек имеет специальную пенсию размером в 25 минимумов, то в 2025 году из-за применения понижающих коэффициентов он будет получать не 64 875 грн, а 35 551 грн (меньше на 45%).

Ограничения не применяются к участникам антитеррористической операции / операции объединенных сил и лицам, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии, а также к пенсиям членов семей погибших защитников.