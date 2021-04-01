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Кабмин с сентября переводит пенсионеров из Укрпошты в банки и ищет ей замену

01.04.2021, 17:30
Кабмин с сентября переводит пенсионеров из Укрпошты в банки и ищет ей замену - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров поддержал предложение Министерства социальной политики о переводе на обслуживание в банки пенсионеров, которые получают пенсии через Укрпошту. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики на странице в Facebook. 

С 1 сентября 2021 года, согласно решению правительства, пенсии будут начисляться большинству пенсионеров на счета в банки, кроме:
- лиц с инвалидностью первой группы,
- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- пенсионеров категории "80+";
- получателей государственной социальной помощи (лица, у которых нет права на пенсию, и граждане, которые получают пособия по уходу).

Пенсионеры должны выбрать банковское учреждение до 1 сентября 2021 года. Если получатель не сделает этого в указанный срок, счет автоматически откроют в банке, который определит Кабмин. 

Читайте также: Доставка пенсий: Укрпочте повысили тарифы, но Смелянский хочет больше. Дошло до скандала

"Человек сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию", – заявляют в Минсоцполитики.

Также министерство намерено провести конкурс по отбору оператора, который займется доставкой пенсий. "Сейчас выплату и доставку пенсий осуществляет Укрпошта на монопольных условиях", – поясняют в министерстве.

Отмечается, тарифы на доставку и выплату пенсий у нового поставщика не должны быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством. В Минсоце полагают, что в будущем эта норма будет стимулировать снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи. 

Первый этап конкурсного отбора проведет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) до 1 сентября 2021 года, до этого доставку пенсий продолжит Укрпошта.

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Как отмечают в министерстве, вышеупомянутые категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

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  • 31 марта Кабинет министров Украины одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.

  • Генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными. Предположительно в сентябре на обслуживание в банки перейдет 2,5 млн пенсионеров.

  • По данным Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.

Юлия Кузнецова
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