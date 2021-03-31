Кабмин утвердил новые тарифы Укрпочты на доставку пенсий. Срок действия – конец 2021 года
Кабинет министров Украины одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Тариф в городе подняли с 1,15% до 1,3%, в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65%. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля и до конца 2021 года.
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"Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тысяч почтальонов", – говорит Криклий.
Министр инфраструктуры отметил, что Укрпочта продолжит обслуживать 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии на дому. Министр назвал решение Правительства компромиссным.
"Они проживают в тех селах, поселках и городках, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч, а всего в них проживают около 13 млн граждан. В условиях карантина Укрпочта продолжает обеспечивать украинцев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов ", – заявил он.
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Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными.
По данным Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.
Ранее, Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что планируют перевести большую часть пенсионеров ( около 2,5 млн лиц) на счета в Ощадбанке, оставить Укрпочте только пенсионеров первой группы инвалидности и категорию 80+.
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