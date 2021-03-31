Кабмин утвердил новые тарифы Укрпочты на доставку пенсий. Срок действия – конец 2021 года

Кабинет министров Украины одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Тариф в городе подняли с 1,15% до 1,3%, в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65%. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля и до конца 2021 года.

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"Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тысяч почтальонов", – говорит Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что Укрпочта продолжит обслуживать 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии на дому. Министр назвал решение Правительства компромиссным.

"Они проживают в тех селах, поселках и городках, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч, а всего в них проживают около 13 млн граждан. В условиях карантина Укрпочта продолжает обеспечивать украинцев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов ", – заявил он.

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Юлия Кузнецова

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