Макрон: Франция не остановила пенсионную реформу, а отложила. Возможен референдум

Эмманюэль Макрон. Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA

Пенсионная реформа во Франции не отменена и не приостановлена, а лишь отложена, заявил во вторник президент страны Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro. Он предполагает, что этот вопрос станет предметом общенационального референдума.

По словам Макрона, перспектива референдума реальна, но сначала "надо четко определиться, по какому именно вопросу он должен состояться".

Президент также отверг утверждение, что правительство "приостановило" реформу 2023 года, объяснив, что речь идет лишь об отсрочке ее реализации. По его словам, решение принято "в интересах умиротворения", чтобы дать возможность премьер-министру найти компромисс при обсуждении бюджета на 2026 год, в частности с Социалистической партией.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню 14 октября в своей речи в Национальном собрании прямо употребил слово "приостановление".

"Я предложу парламенту уже этой осенью временно остановить пенсионную реформу 2023 года до президентских выборов", – сказал он.

Макрон, однако, настаивает, что речь идет не об отмене, а лишь о сдвиге сроков. В частности, повышение пенсионного возраста до 63 лет, запланированное на 1 января 2027 года, будет отложено до 1 января 2028 года – "с компенсацией благодаря экономии бюджетных средств".

Он добавил, что принятая в 2023 году пенсионная реформа необходима для Франции и что "дебаты по этому вопросу придется возобновить – но спокойно".

"Самое главное сейчас – стабильность и взвешенное бюджетное обсуждение. А уже потом, в спокойной атмосфере, к работе над пенсионной темой снова смогут вернуться профсоюзы и работодатели. И на этой основе мы определим дальнейшие шаги", – сказал он.