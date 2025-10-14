Лекорню согласился на значительные уступки, чтобы вывести Францию из политического кризиса

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о готовности приостановить пенсионную реформу, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, до президентских выборов 2027 года. Об этом он сказал во вторник на заседании французского парламента, пишет France24.

Это главная уступка, чтобы убедить центристов и социалистов не голосовать за отставку правительства.

По словам Лекорню, приостановление пенсионной реформы приведет к потерям бюджета в размере 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027-м.

Он также пообещал не применять статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без голосования в парламенте, – механизм, с помощью которого одно из предыдущих правительств приняло реформу в 2023 году.

В то же время Лекорню подчеркнул, что партии должны согласиться с другими мерами экономии, чтобы бюджетный дефицит Франции не превышал 5% ВВП, и пообещал, что не станет "премьером финансового кризиса".