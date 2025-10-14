Лекорню погодився на значні поступки, щоб вивести Францію з політичної кризи

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив про готовність призупинити пенсійну реформу, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, до президентських виборів 2027 року. Про це він сказав у вівторок на засіданні французького парламенту, пише France24.

Це головна поступка, щоб переконати центристів і соціалістів не голосувати за відставку уряду.

За словами Лекорню, призупинення пенсійної реформи призведе до втрат бюджету в розмірі 400 млн євро у 2026 році і 1,8 млрд євро у 2027-му.

Він також пообіцяв не застосовувати статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалювати закони без голосування в парламенті, – механізм, за допомогою якого один із попередніх урядів ухвалив реформу у 2023 році.

Водночас Лекорню наголосив, що партії повинні погодитися з іншими заходами економії, щоб бюджетний дефіцит Франції не перевищував 5% ВВП, і пообіцяв, що не стане "прем’єром фінансової кризи".