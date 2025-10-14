Прем'єр Франції оголосив про готовність призупинити пенсійну реформу до виборів 2027 року
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив про готовність призупинити пенсійну реформу, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, до президентських виборів 2027 року. Про це він сказав у вівторок на засіданні французького парламенту, пише France24.
Це головна поступка, щоб переконати центристів і соціалістів не голосувати за відставку уряду.
За словами Лекорню, призупинення пенсійної реформи призведе до втрат бюджету в розмірі 400 млн євро у 2026 році і 1,8 млрд євро у 2027-му.
Він також пообіцяв не застосовувати статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалювати закони без голосування в парламенті, – механізм, за допомогою якого один із попередніх урядів ухвалив реформу у 2023 році.
Водночас Лекорню наголосив, що партії повинні погодитися з іншими заходами економії, щоб бюджетний дефіцит Франції не перевищував 5% ВВП, і пообіцяв, що не стане "прем’єром фінансової кризи".
- Рішення призупинити пенсійну реформу пов'язане із серйозною політичною кризою у Франції, пов'язаною з роздробленістю Національних зборів (парламенту) після виборів 2024 року, коли жодна партія не здобула більшості, і необхідністю ухвалювати непопулярні рішення для скорочення занадто високого дефіциту державного бюджету Франції.
- 6 жовтня Лекорню подав у відставку менше ніж через добу після формування нового уряду, однак 10 жовтня президент Емманюель Макрон знову призначив його на посаду прем'єра.
