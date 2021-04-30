Минсоцполитики объяснило, когда повысят пенсии 40 000 чернобыльцев

Повышение пенсий 40 000 пенсионерам-ликвидаторам аварии на чернобыльской АЭС произойдет не ранее 2022 года. Об этом в эфире Украина 24 сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий этой категории граждан. Как уточнил Музыченко, для реализации закона нужно его принятие в целом, а также дополнительное финансирование в госбюджете на уровне 1,2 млрд грн.

"Это дополнительные расходы бюджета, в 2021 году такого объема средств не предусмотрено, поэтому после того, как законопроект примут во втором чтении, нужно будет учесть указанную сумму при подготовке бюджета 2022 года", – отметил Музыченко.

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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан.

Сергей Шевчук

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