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Накопительная пенсия: Кабмин назначил регулятора по выдаче лицензий пенсионным фондам

07.07.2021, 14:23
Накопительная пенсия: Кабмин назначил регулятора по выдаче лицензий пенсионным фондам - Фото
Иллюстративное фото: Antonio Bat/ЕРА
Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.   

Создание органа лицензирования является необходимым шагом к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизмом, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям, добавил премьер. 

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"Мы нацелены продолжать пенсионную реформу и создавать эффективные механизмы финансовых накоплений, чтобы украинцы получали достойные пенсии", - написал Шмыгаль. 

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В начале 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на внедрение в Украине накопительного уровня пенсионной системы уже в 2021 году.  

Однако в мае комитет по социальной политике и правам ветеранов Верховной Рады отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий. 

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  • 28 мая Комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий. Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь. Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога). 

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Роман Брыль
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