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Официальная занятость. В 2020 бизнес уволил на 100 000 больше сотрудников, чем оформил

25.02.2021, 18:59
Официальная занятость. В 2020 бизнес уволил на 100 000 больше сотрудников, чем оформил - Фото
Аграрии Depositphotos

В 2020 году украинские предприятия официально трудоустроили на 111,5 тыс человек меньше, чем уволили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

За год предприятия прекратили трудовые отношения с 4,065 млн человек, тогда как официальное трудоустройство получили 3,963 млн наемных работников. В декабре 2020 количество уволенных превышало число трудоустроенных на 236 000 человек (511 000 сотрудников против 275).

В частности, по сравнению с ноябрем 2020 года, количество официально занятых в сельскохозяйственной деятельности сократилось на 43 000 человек, в сфере здравоохранения – на 36 000, в строительной отрасли – на 23 000. 

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По  данным Государственной службы занятости Украины, на 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 459 000 человек, что на 121 000 или 36% больше, чем 1 января 2020 года. 

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  • Ранее глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что в 2019 году из 29,6 млн граждан в возрасте от 15 до 70 лет, 11 млн человек не получали официальных доходов.

  • По оценкам Министерства социальной политики, коэффициент замещения пенсии, по отношению к зарплате в 2020 году составлял 28,7%, при этом взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров. 

Юлия Кузнецова
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Государственная служба статистики потеря работы увольнение госслужба занятости
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