Официальная занятость. В 2020 бизнес уволил на 100 000 больше сотрудников, чем оформил

В 2020 году украинские предприятия официально трудоустроили на 111,5 тыс человек меньше, чем уволили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

За год предприятия прекратили трудовые отношения с 4,065 млн человек, тогда как официальное трудоустройство получили 3,963 млн наемных работников. В декабре 2020 количество уволенных превышало число трудоустроенных на 236 000 человек (511 000 сотрудников против 275).

В частности, по сравнению с ноябрем 2020 года, количество официально занятых в сельскохозяйственной деятельности сократилось на 43 000 человек, в сфере здравоохранения – на 36 000, в строительной отрасли – на 23 000.

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По данным Государственной службы занятости Украины, на 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 459 000 человек, что на 121 000 или 36% больше, чем 1 января 2020 года.

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Ранее глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что в 2019 году из 29,6 млн граждан в возрасте от 15 до 70 лет, 11 млн человек не получали официальных доходов.

По оценкам Министерства социальной политики, коэффициент замещения пенсии, по отношению к зарплате в 2020 году составлял 28,7%, при этом взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров.

Юлия Кузнецова

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