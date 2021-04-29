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Пенсионная реформа. Рада рассмотрит законопроект о накопительных пенсиях

29.04.2021, 09:55
Пенсионная реформа. Рада рассмотрит законопроект о накопительных пенсиях - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект №2683 Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении и его альтернативная версия №2683-1 вошли в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 28 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ВРУ.

Как уточнила LIGA.net глава комитета по социальной политике и защите прав ветеранов и авторка законопроекта №2683 Галина Третьякова, ее комитет рекомендовал парламенту отправить документ на повторное первое чтение.

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Это даст возможность законодателям внести доработанные предложения к проекту, которые на прошлой неделе представило ВР Минсцополитики. Над изменениями также работал Офис простых решений и эффективных результатов при Нацсовете реформ (структуру возглавляет Михаил Саакашвили).

"Это согласованный конструкт реформы. Регламент дает десять дней на внесение доработанного законопроекта", – сказала Третьякова.

По ее словам, "есть вероятность", что обновленный законопроект будет принят, как минимум, в превом чтении в течение двух месяцев, как заявляла накануне глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

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  • Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь.
  • Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога).
  • Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство ожидает, что Верховная Рада уже в 2021 году примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы.
Сергей Шевчук
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верховная рада накопительные пенсии Галина Третьякова
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