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Пенсия на пять лет позже. Минсоц показал влияние неформальной занятости на пенсионеров

21.07.2021, 14:46
Пенсия на пять лет позже. Минсоц показал влияние неформальной занятости на пенсионеров - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Около полумиллиона украинцев из числа неофициально трудоустроенных граждан выйдут на пенсию на 1-5 лет позже сверстников из-за нехватки необходимого страхового стажа. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30.

Лазебная уточнила, что в Украине насчитывается порядка 3,3 млн неформально занятых работников. Еще 6,3 млн человек по разным причинам не входят в состав рабочей силы (в том числе, студенты и пенсионеры). 2,3 млн человек заняты "домашними обязанностями" и фактически не участвуют в рынке труда. Из них 2 млн человек – женщины.

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"Неформальная занятость создает для таких граждан своеобразную ловушку, – отметила министр. – Им может не хватить страхового стажа, требования относительно которого были установлены в 2017 году, для своевременного выхода на пенсию".

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что если ситуация с официальной занятостью не изменится, то, согласно данным Всемирного банка, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет в будущем не будут иметь права на страховую пенсию. Им нужна будет отдельная социальная помощь от государства, добавила министр.

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"Это усиливает неравенство в обществе и создает риски бедности среди людей пожилого возраста, – сказала Лазебная, – Особенно это касается женщин, которые, как правило, получают более низкую зарплату, но при этом имеют большую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами".

  • По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020.
  • Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук
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Марина Лазебная теневая занятость выплата пенсий
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